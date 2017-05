Düsseldorf (ots) - John Cloppenburg, Sprecher des Modehauses P&C aus Düsseldorf, warnt vor den Folgen des Verbots verkaufsoffener Sonntage. "Mit einem Verbot der verkaufsoffenen Sonntage drängen wir die Kunden etwa ins Outlet nach Roermond oder zum Kauf im Internet", sagte der Sohn des Firmenpatriarchen Harro Uwe Cloppenburg der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Der Kunde liebe die Bequemlichkeit, das "lange Shoppen an einem freien Tag". "Viele Mitarbeiter schätzen auch die attraktiven Zuschläge", sagte Cloppenburg der Redaktion. Verdi hatte zuletzt vor Gericht ein Verbot mehrerer verkaufsoffener Sonntage erwirkt, unter anderem in Düsseldorf.



