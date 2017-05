Wochenrückblick KW20: Deutsche Bank und SAP mit interessanten Hauptversammlungen, DAX im Trump-Fieber

Die Woche begann erneut mit neuen Hochs im DAX. Doch ab der Wochenmitte sorgte die Wall Street für schlechte Laune. Der Grund: US-Präsident Trump und die Affäre um einen möglichen Geheimnisverrat an Russland. Inzwischen wird sogar über ein Amtsenthebungsverfahren immer lauter diskutiert. Ausgang offen.

Etwas leiser wurde ein Jubiläum in New York gefeiert. Dort wurde die Wall Street am vergangenen Mittwoch 225 Jahre alt. Eine Woche früher wäre das Ereignis sicher etwas größer begangen worden…

Hierzulande standen zudem zahlreiche Hauptsversammlungen auf der Agenda. Highlight war dabei sicher die HV der Deutschen Bank. Dort ging es "wie erwartet" zu, was die Abstimmungsergebnisse betrifft. Bei den Tagesordnungspunkten wurde den Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zugestimmt, die Gegenanträge von kritischen Aktionärinnen und Aktionären bekamen keine Mehrheiten. Dennoch gab es auch Zwischentöne, die interessant waren.

Deutschland

Die Deutschen und die Elektroautos. So bald werden die wohl keine Freunde mehr. Der Absatz kommt trotz Förderung nicht vom Fleck. Das Ziel der Bundesregierung bis 2020 eine Million Elektroautos auf deutsche Straßen zu bringen ist nicht mehr zu halten. Das kommt inzwischen auch bei den einschlägigen Aktien an. Mehr dazu hier.

Bei den jüngsten Hauptversammlungen fiel der Blick auf die Abstimmungsergebnisse meist so aus: Die Zustimmungsquoten lagen bei den Tagesordnungspunkten meist über 90%, keine Überraschungen. Nicht so aber bei SAP. Mehr dazu hier.

