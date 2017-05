Die Verteidigungsministerin ist zu Besuch in Jordanien. Doch noch zögert die Bundesregierung, deutsche Soldaten aus Incirlik dorthin zu verlegen. Dabei würde ein Abzug den bilateralen Beziehungen nützen. Eine Analyse.

Die Türkei hat deutschen Bundestagsabgeordneten, die die Bundeswehrsoldaten an der Nato-Luftwaffenbasis im südtürkischen Incirlik besuchen wollen, erneut die Einreise verboten. Als Grund wird angegeben, dass die Bundesrepublik kürzlich mehreren türkischen Soldaten, die am gescheiterten Putschversuch in der Türkei teilgenommen haben sollen, Asyl in Aussicht gestellt hat. Laut ZDF-Politbarometer aus dem Mai ist eine Mehrheit von 81 Prozent dafür, wenn deshalb die deutschen Soldaten aus der Türkei abgezogen und in ein anderes Land in der Region verlegt werden.

Die rund 260 Soldatinnen und Soldaten betreiben von Incirlik aus Luftaufklärungseinsätze über Syrien, um so Nato-Truppen am Boden mit Geländeinformationen über Gebieten versorgen zu können, die die Terrormiliz IS für sich beansprucht. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) kündigte bereits an, die Bundesregierung prüfe, ob die Tornado-Flugzeuge auch von einem anderen Stützpunkt aus, etwa in Jordanien, abfliegen können. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) ist an diesem Wochenende zu Gesprächen im Königreich. Linke und Grüne haben sich im Bundestag mit ihrer Forderung nach einem sofortigen Abzug der Bundeswehr indes nicht durchsetzen können. Ein Antrag der Oppositionsfraktionen dazu ...

