Warum sich die Aktie Stora Enso für Privatanleger lohnt, Ungarn politisch umstritten, aber wirtschaftlich erfolgreich ist und vorsichtige Investoren die Finger von der Viacom-Aktie lassen sollten.

Aktientipp: Stora Enso - Erfolgreich auf dem Holzweg

Auf der Interpack in Düsseldorf, der wichtigsten Messe der weltweiten Verpackungsindustrie, hat Stora Enso soeben die neueste Version seines Topprodukts vorgestellt: den Faserkarton Ensocoat, der besonders weiß und glatt ist, sich gut verarbeiten lässt und in der Lebensmittel- und Konsumindustrie einsetzbar ist. Ensocoat steht für den Wandel der finnischen Stora Enso von der Papiermühle zu einem Wachstumsunternehmen, das sich auf erneuerbare Materialien um den Rohstoff Holz konzentriert: von Wänden, Böden und Bauelementen über Kartonagen und Verpackungen bis hin zur lukrativen Nutzung von Holzbestandteilen, die früher bestenfalls verfeuert wurden.

Zehn Prozent Wachstum hat Stora Enso im ersten Quartal in seinen neuen Geschäftsfeldern erzielt. Allerdings macht die klassische Papierherstellung noch immer 30 Prozent des Geschäftsvolumens aus; diese Sparte ist weltweit wegen sinkender Nachfrage auf dem Rückmarsch.

Insgesamt dürfte Stora Enso deshalb dieses Jahr den Umsatz nur um ein bis zwei Prozent auf knapp zehn Milliarden Euro erhöhen. Bei den Erträgen zahlen sich zwar die höheren Margen für Ensocoat oder neue, biologisch gewonnene Stoffe aus. Dafür belasten Anlaufkosten für neue Werke und die nach wie vor sinkenden Papierpreise. Einen deutlichen Gewinnanstieg dürfte es deshalb erst von 2018 an geben. Dank rückläufiger Nettoschulden und mehr als 900 Millionen Euro Cashreserven punktet Stora dafür mit einer soliden finanziellen Basis.

Aktientipp: Wienerberger - Kursaufschwung dank Immobilienboom

Jährlich werden mit Ziegeln des österreichischen Baustoffkonzerns Wienerberger 160.000 Häuser gebaut und 288.000 Dächer gedeckt. Hinzu kommen 630.000 Kilometer verlegte Steinzeug- und Kunststoffrohre. Produziert wird das Baumaterial an 198 Produktionsstandorten in 30 Ländern.

Lange zu kämpfen hatten die Österreicher mit dem Einbruch im Wohnungsneubau nach der Finanzkrise. Das spiegelte auch der Kursverlauf der Wienerberger-Aktie. Vor der Krise notierte der Baustofftitel noch zeitweise über 50 Euro. Nach dem Kursabsturz 2008 aber lag bei 17 Euro der Deckel drauf. Dieser Widerstand ist nun geknackt. Nach einem kurzfristigen Rücksetzer sollte es weiter nach oben gehen.

Investoren setzen auf eine weitere Belebung im europäischen Wohnungsbau, teilweise forciert durch staatliche Förderprogramme und gerade in Osteuropa auf eine Erholung der öffentlichen Investitionen in die Infrastruktur. Im ersten Quartal sorgten mehr Wohnungsbauten in West- und Osteuropa bereits für einen spürbaren Absatzzuwachs der Tonprodukte. In Nordamerika brummte das Geschäft dank zunehmender Baubeginne von Ein- und Zweifamilienhäusern. Weil weniger Projektaufträge zu bearbeiten waren, entwickelte sich der Absatz von Rohren und anderen Baumaterialien zwar etwas verhaltener. Insgesamt aber startete Wienerberger gut ins Jahr. Im ersten Quartal zog der Konzernumsatz um acht Prozent an auf 659,6 Millionen Euro. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich um 15 Prozent auf 46,1 Millionen Euro.

Bilanziell ist Wienerberger gesund. Die Eigenkapitalquote liegt bei 49 Prozent. Die Nettoschulden legten im Vergleich zum Schlussquartal 2016 um 37 Prozent zu auf 863 Millionen Euro, dem Zweifachen des erwarteten Ebitda. Der Anstieg ist aber saisonal bedingt. Im Vorfeld der umsatzstärksten Jahreszeit muss Wienerberger in Vorleistung gehen und deshalb mehr Liquidität vorhalten.

Aktientipp Viacom und Anleihetipp Ungarn

Aktientipp: Viacom - Hoffen auf Hollywood

Die Spekulation auf das Comeback des amerikanischen Programmkonzerns Viacom erwies sich als verfrüht. Anfang Mai, kurz nach Vorstellung in WirtschaftsWoche 15/2017, sackte der Kurs ab und rutschte mit Notierungen von 34,60 Dollar sogar unter die Verlustbegrenzung. Hier, auf dem Niveau des Dezember-Tiefs, könnte es zwar eine Erholung geben. Doch die Chance auf die große Wende ist vertagt.

Eine ...

