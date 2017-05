Red Eagle Mining hat gestern sein Zahlenwerk für das erste Quartal 2017 vorgelegt. Da die kommerzielle Produktion erst am 31. März aufgenommen wurde, sind diese für uns erst einmal irrelevant. Interessanter war das ebenfalls veröffentlichte Produktionsupdate. So macht man große Fortschritte im Untertagebau. Wichtig für uns ist, dass Red Eagle in der Lage ist, die angewendete Abbaumethode anzupassen. Dadurch steigert man die Effizienz. Dies ist auch nötig. Man hinkt noch deutlich hinter der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...