Europas größter Elektronikhändler MediaMarkt-Saturn hat jetzt einen Chief Cyborg Officer. Bei einer internen Veranstaltung wurde der Manager gekürt - und die Mitarbeiter auf die digitale Zukunft eingeschworen.

Der Chief Cyborg Officer trägt ein blau-grauen Sakko mit Einstecktuch und steht freundlich lächelnd in einem unscheinbaren Zelt auf dem Gelände der MediaMarkt-Saturn-Zentrale in Ingolstadt. Um ihn herum flirrt und piept es. Schließlich hat Europas größter Elektronikhändler zum "Digital Campus" geladen. Alle zwei Jahren werden Mitarbeitern bei der internen Veranstaltung neue Technologien und Produkte präsentiert. Diesmal gehörte Chief Cyborg Officer Jens-Peter Labus wohl zu den Hauptattraktionen des Events.

Dabei lässt allenfalls ein kleiner Verband an seiner Hand erahnen, warum dem 56-jährige Manager, der eigentlich Geschäftsführer bei der IT-Tochter der Unternehmensgruppe ist, der seltsame Titel überhaupt verliehen wurde. Labus hatte sich zuvor im Rahmen einer Präsentation zum Thema Implantate auf der Bühne live ein Implantat unter die Haut setzen lassen. Der darin integrierte Chip zur Nahfeldkommunikation (RFID/NFC) soll es unter anderem ermöglichen, die Wohnungstür ohne separaten Schlüssel zu öffnen, per Berührung zu bezahlen oder Kontaktprofile an Smartphones zu übertragen. "Für MediaMarkt-Saturn liegt die Zukunft ganz klar in der Kombination aus analog und digital", ...

