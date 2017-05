Jordanien gilt als möglicher Alternativ-Standort für die im türkischen Incirlik stationierten Soldaten. Wäre ein Umzug überhaupt so einfach möglich? Was spricht für Jordanien, was dagegen? Ein Gastbeitrag.

Viel wurde in den vergangenen Tagen über die politische Dimension einer Verlegung des deutschen Geschwaders im türkischen Incirlik berichtet. Da die Türkei wiederholt Bundestagsabgeordneten den Besuch bei den Soldaten vor Ort untersagt hat, denkt die Bundesregierung über einen neuen Standort in Jordanien nach. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ist am Wochenende vor Ort.

Dabei geht es neben der Politik auch um Planung. Wenn die gut gemacht ist, wäre ein Betrieb auch von Jordanien aus möglich.

Möchte eine Regierung ein militärisches Geschwader im Ausland betreiben, stellt sie die eigenen Streitkräfte vor eine echte Herausforderung. Insbesondere in vier Bereichen sind mehrere Faktoren zu bedenken:

Geographie:Die geographische Lage eines Militärflugplatzes ist eine wesentliche Voraussetzung für dessen Qualität. Wie lange dauert es, um von dort in den Einsatzraum zu gelangen? Welche Gebiete werden dabei überflogen, und welcher Bedrohung sind die eigenen Flugzeuge dadurch ausgesetzt? Wie gut kann die Basis auf dem See- und Landweg erreicht werden, und befinden sich größere Städte in der Nähe, aus denen heraus logistisch unterstützt werden kann?

In all diesen Punkten sind die drei in Jordanien erkundeten Basen gegenüber Incirlik im Nachteil. Die zwei nördlichen, die "Muwaffaq Salti"- und "Prinz Hassan"-Flugplätze, sind immerhin nur 50 Kilometer voneinander, aber dafür 100 ("Muwaffaq Salti") und 150 ("Prinz Hassan") Straßenkilometer von der Hauptstadt Amman entfernt.

Einen Hafen hat Jordanien nicht. Von Incirlik bis in die Millionenstadt Adana sind es nur wenige Kilometer, der nächste Hafen ist nicht weit. Auch beträgt die Flugentfernung von den beiden Basen im jordanischen Norden bis zur syrischen IS-Hochburg Rakka etwa 500 Kilometer und damit 150 Kilometer mehr als von Incirlik. Bei der dritten jordanischen Basis, "Al Jafr" im Süden, kommen noch einmal 150 Kilometer hinzu.

Versorgung:Im Jahr 2016 haben die sechs deutschen Tornados pro Monat bei 172 Gesamtflugstunden etwa 636 Tonnen Kerosin verbraucht, das deutsche Tankflugzeug ...

