San Francisco (awp/sda/afp) - Der US-Fahrdienstleister Uber steigt in den Güterverkehr ein. Mit der Smartphone-App Uber Freight können Lastwagenfahrer Transportgüter buchen, wie der Konzern am Freitag (Ortszeit) in seinem Blog mitteilte. Mit dem neuen Dienst will Uber den Spediteursfirmen UPS und FedEx Konkurrenz machen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...