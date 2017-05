Amtsinhaber Rouhani hat die Wahl im Iran gewonnen. Das Ergebnis zeigt den klaren Willen der Bevölkerung: Sie will den Reformkurs fortführen und die Isolation beenden. Doch es gibt ein großes Aber. Eine Analyse.

In der arabischen Welt, auf dem Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und dem saudischen König Salman, waren sich fast alle einig: Der Sieg des iranischen Präsidenten Hassan Rouhani, der seine Wiederwahl mit klarem Vorsprung sichern konnte, bringt keine politischen Änderungen. Rouhani sei "ein Mann der Wahl von Religions- und Revolutionsführer Chamenei", einer der "die roten Linien des Regimes nicht überschreitet", ist Majid Rafizadeh, der amerikanisch-iranische Präsident des International American Council überzeugt. Er ist sich sicher: "Rouhani lässt Chamenei und den Revolutionsgarden weiter die Show."

Das ist leider der verhärtete Tunnelblick der Araber auf ihren schwierigen Nachbarn, der mit seinen (zumeist inoffiziellen) Militäreinsätzen in Syrien und Jemen seine Hegemonie in der Region massiv ausweitet. Doch dieser Blick muss erweitert werden, denn Rouhanis so überraschend klarer Sieg sendet wichtige Signale: Die klare Mehrheit der Iraner will die weitere Öffnung Persiens. Sie wollen den mit den fünf UN-Vetomächten ...

