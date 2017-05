DOW: Ein "Crash" sieht anders aus!

(Markt-)Technische Analyse des Dow Jones-Index innerhalb der Handelswoche 20.2017

Durch den kräftigen Punkteabschlag in der Mitte dieser Handelswoche, häuften sich die Nachrichten über einen bevorstehenden Crash in den amerikanischen Aktienindizes. Bei genauerer Betrachtung der Hochwertigkeit des Dow-Jones und des bereits seit langem sehr fortgeschrittenen Aufwärtstrends sollten größere Korrekturen von mehreren hunderten Punkten jedoch nicht überraschen.

Insbesondere der große Aufwärtstrend im Dow (siehe kobaltblauer diagonaler Linienverlauf) ist immer noch intakt und befindet sich derzeit in einer Korrekturphase, die einen untergeordneten (hier nicht eingezeichneten) Abwärtstrend ausbildet hat.

Anhand der gestrichelten Pfeillinienverläufe erkennen Sie beispielhaft denkbare Verlaufsformen, wie Sie dieser Markt in den nächsten Tagen ausbilden könnte.

Für ein nach wie vor gültiges bullisches Szenario sprechen die Käufe der beiden letzten Handelstage, die ein Tief bei 20.500 hinterlassen haben. Damit der Aufwärtstrend fortgesetzt werden kann und im Zuge seiner neuen Bewegungsphase die 21.000 sowie die 21.170 erreicht, bedarf es eines zwingenden Kursverlaufs über der 20.500.

Rutschen die Preise unter diese ist mit weiter fallenden Bewegungen bis oder unter die 20.365 zu rechnen (siehe rote Ausrufungszeichen), was der Ausbildung eines dann doch immer deutlicher zu sehenden Abwärtstrends entspräche.

Kommt es zu einem solchen Rutsch, sollten spätestens an der 20.000er-Marke Stützungskäufe erfolgen, damit der Aufwärtstrend (groß) erhalten bleibt.

Im Hinblick auf die weit fortgeschrittene Aufwärtstrendbewegung der letzten Jahre besteht eine zunehmende Wahrscheinlichkeit zum Einsetzen einer größeren Korrektur, die durchaus mittelfristig in Abwärtstrends abgebildet werden kann.

Das erneute Einsteigen in einem verbilligten Markt (siehe das Tief bei 20.500) ist fachlich korrekt, muss aber mit einer Verlustbegrenzung durchgeführt werden, falls dieser Markt dann doch nach Süden eindrehen sollte.

Zusammenfassung wichtiger Preismarken im Dow-Jones:

21.170 neues höchstes Hoch / großer Pkt. 2

21.075Zwischenhoch evtl. neuer kleiner Pkt. 2

21.000 große chart-technische Marke

20.500 neues Tief untergeordneter Abwärtstrend

20.365 wichtiges Tief zum Erhalt des Aufwärtstrends

20.000 große chart-technische Marke

Beachten Sie bitte folgende Veröffentlichungstermine wichtiger (d.h. marktbewegende, große Nachrichten) Wirtschaftsnachrichten für den US-Amerikanischen Raum. Datum, Uhrzeit sowie der einzelne Termin selbst können kurzfristigen Änderungen und Ergänzungen unterworfen sein. Bitte aktualisieren Sie Ihren Terminüberblick deshalb eigenständig und regelmäßig.

Dienstag, den 23.05.2017

-16.00 Uhr Verkäufe neuer US-Eigenheime

Mittwoch, den 24.05.2017

-16.00 Uhr bestehende Veräußerungen von US-Eigenheimen

-16.30 Uhr Erdöl-Lagerbestand USA

-20.00 Uhr FOMC-Sitzungsprotokoll

Freitag, den 26.05.2017

-14.30 Uhr Kernrate Gebrauchsgüter Auftragseingang USA

-14.30 Uhr BIP der USA

Am kommenden Dienstag, der 23.05.2017 steht wieder ganz im Zeichen des Live-Trading-Webinars um 15.00 Uhr. Oder erleben Sie mich live zu Punkt 10 - Tradingideen täglich am Donnerstag. Zu beiden Veranstaltungen freue ich mich auf Ihre Wunschmärkte und Fachfragen sowie auf geeignete Trading-Chancen.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und erfolgreiche Trades!

Quellen: Eigenanalyse, diese Analyse wurde im Auftrag von Admiral Markets von Jochen Schmidt erstellt, genutzt wurden die Charts vom MetaTrader 4.

RISIKOHINWEIS:Dieser Artikel liefert eine Einschätzung zum Basiswert Dow Jones-Index, unabhängig davon, mit welchem Instrument ggf. getradet wird.

Über den Autor:

Jens Chrzanowski

Geschäftsführer Admiral Markets Kundenservice Deutschland

