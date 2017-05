Anfang des Jahres war die Parität von Euro und Dollar bereits in greifbarer Nähe. Mit weniger als 1,04 Dollar notierte die Gemeinschaftswährung Anfang Januar kurzzeitig nur noch knapp vier Cent über dem Wechselkurs von eins zu eins, den viele Marktteilnehmer erwarteten. Statt aber weiter Kurs auf den Gleichstand zu nehmen, präsentiert sich der Euro erstaunlich robust und nimmt derzeit wieder Kurs auf die 1,10 Dollar. Die Parität, so scheint es, ist zunächst vom Tisch. "Ein wichtiger Faktor für die Kehrtwende ist mit Sicherheit die Erleichterung darüber, dass sich die Euro-skeptisch orientierten Parteien bei den Wahlen in den Niederlanden und in Frankreich bisher nicht durchsetzen konnten. Diskussionen über einen möglichen baldigen Zerfall der Währungsunion und einen kurzfristig bevorstehenden Euro-Kollaps haben sich damit vorerst erledigt. Hinzu kommt, dass zunehmend auch wieder solide Konjunkturdaten für die Euro-Zone sowie eine erstmals wieder spürbare Inflation die Hoffnung nähren, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre bis dato ultralockere Geldpolitik innerhalb eines langsam einigermaßen überschaubaren Zeitrahmens normalisiert. Insbesondere der Anstieg der Kerninflationsrate im April, die volatile Energie- und Nahrungsmittelpreise ausklammert, sorgt für Fantasie: Erstmalig ist nicht mehr nur vom Ende des Anleihekaufprogramms die Rede, sondern auch von einer möglichen Zinswende. Schon bevor das Kaufprogramm Ende des Jahres planmäßig ausläuft, könnte demnach der Negativzins auf Einlagen bei der EZB zumindest verringert werden, sagt Stefano Angioni von der Société Générale.

Den vollständigen Artikel lesen ...