Nach drei Wahlniederlagen der SPD will Parteichef Schulz einen neuen Kurs einschlagen. Orientieren will sich der Kanzlerkandidat dabei laut einem Bericht an der Wahlkampfstrategie des französischen Präsidenten Macron.

SPD-Chef Martin Schulz will sich mit seiner Wahlkampfstrategie an die des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron anlehnen und damit die Bundestagswahlen im September gewinnen. "Genauso werde ich das auch machen", kündigte er in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom Samstag an und bezog sich dabei auf die klar proeuropäische Ausrichtung der Wahlkampagne von Macron. "Wir brauchen einen kräftigen neuen Impuls für Europa, der auch neue Begeisterung für Europa weckt", erläuterte Schulz. Dabei hält er, auch ...

