Dem Online-Handel scheinen kaum noch Grenzen gesetzt zu sein: Selbst der Treckerkauf im Netz ist kein Problem mehr. Der stationäre Handel muss den Wandel einleiten, denn die digitale Konkurrenz wächst rasant.

Beim Siegeszug des Onlinehandels scheint kein Ende in Sicht. Immer mehr Branchen geraten in den Sog des schnellen Kaufs mit wenigen Klicks. Selbst Landmaschinen sind inzwischen im Angebot, sagt der Präsident des Bundesverbands Onlinehandel (BVOH), Oliver Prothmann. Mit Lebensmitteln wird gerade eine der wichtigsten deutschen Einzelhandelsbranchen von dem Trend erfasst. Aber auch eher exotische Sparten - etwa Anbieter von Luxusartikeln wie Uhren, Schmuck oder hochwertiger Mode - können sich nicht mehr in ihren angestammten Nischen verschanzen.

Wohin die Entwicklung insgesamt gehen wird, ist derzeit noch unklar. Selbst Online-Experten wie Prothmann räumen klassischen Ladengeschäften eine realistische Überlebenschance ein: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir irgendwann 80 Prozent Onlinehandel haben." Er rechne nicht damit, dass auch nur ein Gleichstand zwischen dem Onlinehandel und dem stationären Handel in den nächsten Jahren erreicht werde.

Als sicher gilt jedoch ein weiterer Anstieg des Geschäfts im Netz. "Der Onlinehandel bleibt Wachstumstreiber im deutschen Einzelhandel", glaubt ...

