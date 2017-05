Fünf Friedensnobelpreisträgerinnen auf einen Streich: Die Aktivistinnen aus Guatemala, USA, Irland, dem Iran und Jemen kämpfen für eine friedlichere Welt und die Rechte von Frauen. Ivanka Trump ist für sie kein Vorbild.

Kriege werden von Männern geführt. Aber wäre unsere Welt eine friedlichere, wenn Frauen regieren würde? Jody Williams, die für ihren Kampf gegen Landminen 1997 den Friedensnobelpreis bekam, hat dazu eine ganz klare Meinung: "Die Welt wäre nicht friedlicher, wenn es Frauen sind, die die männlichen Machtmuster akzeptieren - so wie Hillary Clinton, Indira Gandhi oder Maggie Thatcher." Frauen würden auch heute nur in die Zirkel der Macht eingelassen, wenn sie männliches Machtgebaren beherrschten, betonte die amerikanische Friedensaktivistin gegenüber dem Handelsblatt.

Der Friedensnobelpreis wurde bis heute 130 Mal vergeben. Bertha von Suttner war die erste Frau, die einen erhielt. Das war 1905. Die österreichische Publizistin hatte sich unter anderem mit ihrem Roman "Die Waffen nieder!" für den Pazifismus stark gemacht. Tatsache ist: 88 der Friedensnobelpreise gingen an Männer, 26 an Organisationen - und nur 16 Preise an Frauen. Fünf von ihnen trafen sich diese Woche in Mönchengladbach auf Einladung des dortigen Initiativkreises, ein Zusammenschluss von 30 Unternehmern der Stadt.

Mit rund 50 jungen Friedensaktivistinnen der Nobel Women's Initiative erarbeiteten die Laureatinnen Strategien und Taktiken gegen Krieg, Gewalt und gesellschaftliche Spaltung. Doch wie können sich Frauen im Kampf für den Frieden mehr Gehör verschaffen?

"Frauen bringen ein neues Bewusstsein in die Welt", ist Mairead Maguire überzeugt. Sie initiierte die einflussreichste Friedensbewegung in Nordirland und bekam dafür 1976 den Nobelpreis. Viele Studien belegten, so Maguire, dass Frauen anders an Dinge herangingen als Männer. "Sie sind weniger konfrontativ, dialogbereiter und können ...

