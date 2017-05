Das Auf und Ab im Weißen Haus und die Machtkämpfe im Beraterkreis um den US-Präsidenten haben Trumps erste Monate als Präsident geprägt. Eine Untersuchung zeigt: Ihm fehlen Verbündete, um im System durchzugreifen.

Für US-Präsident Donald Trump rächt es sich, Hunderte Stellen im Washingtoner Regierungsapparat unbesetzt gelassen zu haben. Die zahlreichen Informationslecks der vergangenen Wochen, so vermuten viele in seinem Umfeld, gehen zum Teil zurück auf Staatsbedienstete, die dem Präsidenten schaden wollen. Ihm fehlten die Verbündeten, um im System durchzugreifen. Zudem bedeuten die unbesetzten Stellen mehr Arbeit für die kleine Gruppe von Vertrauten um den Präsidenten. In Kreisen des Außenministeriums wird darauf verwiesen, dass damit auch die Fachleute fehlen, um Trump zu beraten. So seien vor dem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow kaum Experten des Ministeriums hinzugezogen worden.

Ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...