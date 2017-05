Die G20-Staaten haben sich auf eine bessere globale Vorbereitung auf Epidemien und Gesundheitskrisen geeinigt. Zukünftig sollen regelmäßige Abstimmungen und Ernstfall-Übungen den globalen Gesundheitsschutz stärken.

Der Schutz vor ansteckenden Krankheiten und der Kampf gegen wachsende Antibiotika-Resistenzen soll in der G20-Gruppe der führenden Industrie- und Schwellenländer ein Dauerthema werden. Die Gesundheitsminister der Staatengruppe beschlossen nach Angaben des deutschen Gastgebers Hermann Gröhe vom Samstag bei ihrem ersten Treffen in Berlin, künftig regelmäßig in diesem Rahmen zusammenzukommen. "Dass die globale Gesundheit zum festen Bestandteil auf der Tagesordnung der G20 wird, ist ein starkes Signal, das heute von Berlin ausgeht", sagte Gröhe. Ohne einen umfassenden, weltweiten Gesundheitsschutz könne es keine gute soziale, politische und wirtschaftlich ...

