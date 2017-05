Es ist ein zähes Bemühen um Frieden in der Ostukraine. Der ausgehandelte Waffenstillstand wird weiterhin regelmäßig verletzt. Doch nun scheint es bald einen neuen Anlauf für Lösungsgespräche zu geben.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko weitere Unterstützung für Frieden in seinem Land zugesagt. "Wir sehen leider nach einer gewissen Beruhigung über die Osterzeit doch wieder ein Ansteigen der Waffenstillstandsverletzungen", sagte Merkel am Samstag bei einem Treffen mit Poroschenko in Meseberg bei Berlin. "Die Sicherheit ist die Voraussetzung für weitere politische Fortschritte."

Merkel kündigte an, zügig neue Gespräche zwischen Russland, der ...

