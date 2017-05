Ebola steht wie ein Mahnmal über dem G20-Gesundheitstreffen in Berlin. Nun wollen sich die Staaten gemeinsam besser gegen neue drohende Gesundheitsgefahren rüsten.

Die 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) wollen sich besser gegen mögliche neue Epidemien und andere Gesundheitskrisen wappnen. Dafür werden regelmäßige gemeinsame Übungen angepeilt, in denen etwa der Ausbruch einer schlimmen Infektionswelle simuliert und die Reaktionen darauf erprobt werden. Die G20-Gesundheitsminister verständigten sich am Samstag in Berlin in einer Abschlusserklärung darauf, die Bedeutung ...

