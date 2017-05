Während Trump auf Reisen geht, übertreffen sich Nachrichten aus seiner Heimat: Die Saudis sollen Terror-Sanktionen gegen einen Isis-Ableger in Saudi-Arabien mit Druck auf Washington verhindert haben. Comey will aussagen.

Saudi-Arabien als Terroristenschützer. Laut der US-Zeitung "Washington Post" soll ausgerechnet das Land, das US-Präsident für seinen ersten Auslandsbesuch gewählt hat, Druck auf die Regierung in Washington ausgeübt haben, um Sanktionen gegen einen Isis-Ableger in Saudi-Arabien zu verhindern.

Die Zeitung berichtet, dass der Plan, den Ableger des Islamischen Staats in Saudi-Arabien auf die UN-Liste der Terror-Gruppen zu setzen mit einem diplomatischen Manöver vor zwei Wochen ad acta gelegt wurde. Die Saudis sollen sich dagegen gewährt haben, die Existenz des saudischen Ableger öffentlich anzuerkennen. "Sie wollen nicht zugeben, dass sie ein Problem in ihrem Hinterhof haben", zitiert die Zeitung einen anonymen US-Beamten. Isis hatte bereits 2014 erklärt, dass es auch in Saudi-Arabien aktiv ist und hat auch für mehrere Angriffe in dem Land die Verantwortung übernommen.

Diese heiklen Nachrichten über den Druck der Saudis auf das Weiße Haus kommen genau ...

