Die Grande Nation muss sich neu erfinden. Der größte Fehler wäre der Versuch, die Agenda 2010 zu übernehmen.

Im Ausland ist der Wahlerfolg von Macron teilweise begeistert oder zumindest sehr wohlwollend aufgenommen worden. Martin Schulz, der Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten in Deutschland, hat versprochen, eine enge Zusammenarbeit mit Macron für einen Neuanfang in Europa anzustreben, falls er gewählt würde. Finanzminister Schäuble hat sich offen für Reformen entlang der von Macron skizzierten Leitlinien gezeigt, ohne im Detail darauf einzugehen. Bei beiden ist offenbar Macrons Versprechen tiefgreifender Reformen in Frankreich gut angekommen - kombiniert mit solchen auf europäischer Ebene. Das hat auch an den Märkten eine regelrechte Euro-Euphorie ausgelöst. Andere Politiker haben sich weniger zurückhaltend geäußert. Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel hat Macron empfohlen, eine tiefgreifende Arbeitsmarkt-Reform wie die Agenda 2010 unter Kanzler Schröder in Frankreich zu implementieren. Ins gleiche Horn hat auch Bayerns Finanzminister Söder gestoßen. Mit anderen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...