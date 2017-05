Die letzte Woche beendete der DAX mit einem Minus von rund einem Prozent. Dabei stand einmal mehr das Gebaren Donald Trump im Fokus. Nun befindet er sich auf Reise. Ein Risiko? Lesen Sie in dieser Ausgabe die aktuellen Analysen zum DAX, Adidas, RWE, Aurubis, Adva Optical, Facebook, Roche und Brent-Öl.

der DAX schloss zum Ende der 20. Kalenderwoche bei 12639 Punkten. Nach einem Stand am Freitag vor einer Woche bei 12770 Punkten schloss der deutsche Leitindex in der Handelswoche vom 15. bis 19. Mai um 131 Zähler oder 1,0 Prozent tiefer. Nachdem der Index am Anfang der letzten Woche von der politischen Diskussion um das Verhalten von US-Präsident Donald Trump belastet worden war, schoben die Anleger zum Ende hin diese Sorgen beiseite und stiegen vorsichtig bei einzelnen Werten wieder ein. Auch in der bevorstehenden Woche könnte Donald Trump im Fokus der Anleger stehen, zumal er sich gerade auf seiner ersten Auslandsreise befindet, und das mitten im Chaos, das er seinen Mitarbeitern im Weißen Haus hinterlassen hat.

Neben dem Geschehen in der Weltpolitik steht in der nächsten Handelswoche auch die Geldpolitik auf der Agenda. Und schließlich liegen den Anlegern nicht nur eine Reihe von Konjunkturdaten, sondern auch zahlreiche Einladungen auf Hauptversammlungen ...

