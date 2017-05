Eine skurrile Aktion gegen die Nürnberger Stadtmauer zeigt exemplarisch: Die wichtigsten Fragen der Zeit sind kultureller, nicht nur ökonomischer Natur. In der Politik fehlt dafür das Verständnis.

Nürnberg ist die einzige deutsche Großstadt, die noch eine fast vollständige mittelalterliche Stadtmauer besitzt. Doch die soll jetzt endlich "weg", fordert ein örtliches Bündnis von Kulturaktivisten. Denn sie stehe, wie es auf der Website des Bündnisses "Noris ohne Mauer" heißt, für "Engstirnigkeit". Diese habe "viele KünstlerInnen … dazu veranlasst, Nürnberg zu verlassen."

Über die Grenzen von Mittelfranken ist die satirische Aktion bisher medial nicht hinausgekommen. Aber die Kunstaktivisten von Nürnberg haben die Zeichen der Zeit erkannt: Sie haben die wohl entscheidende Konfliktlinie der Gegenwart auch außerhalb der ehemaligen freien Reichsstadt identifiziert: nämlich die kulturelle Rolle von Begrenzungen.

Es geht in der zunehmend "multikulturellen" Gesellschaft zunehmend um kulturelle Fragen. Sie werden von manchen erwartungsfroh und von anderen mit Angst gestellt. Was ist (unsere) Kultur? Wer oder was sind also "wir"? Wer gehört dazu und wer nicht? Muss (unsere) Kultur beschützt oder noch weiter geöffnet werden? Und wenn ja, wie?

Oder sind all diese Fragen falsch und überflüssig, weil, wie die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Aydan Özoguz kürzlich behauptete, "eine spezifisch deutsche Kultur, jenseits der Sprache, schlicht nicht identifizierbar" sei? Aber selbst wenn das zutreffend wäre, würde es nichts an der Feststellung ändern, dass ein großer Teil der Deutschen (und ein noch größerer Teil der meisten anderen Nationen) unter dem Phantomschmerz eines angeblich nicht identifizierbaren Verlusts leidet.

In einer durch und durch befriedeten, den historischen Wurzeln entwachsenen, "offenen" Gesellschaft wie der unsrigen, wird Kultur vor allem als Ergebnis von Dialog, Begegnung und Hybridisierung dargestellt. Das ist richtig und unbestreitbar, aber eben nur ein Teil der Wahrheit. Zur historischen Wirklichkeit gehört auch die dunkle Bedingung jeder Kultur: die Notwendigkeit der Abgrenzung und des Schutzes vor Gefahren. Wo immer Zeugnisse historischer Kulturen sich offenbaren, ob in China, im Vorderen Orient oder im alten Europa, stets gehören dazu auch Wälle und Mauern.

Erst ...

