Aussichten und Handelsmöglichkeiten für die kommende KW 21Bereits am vergangenen Donnerstag wurde der starke Verkaufsdruck (Gap) von Käufern abgefangen. Derzeit sieht es so aus, als hätte sich der Kurs stabilisiert und könnte nun wieder die Aufwärtstrendrichtung aufnehmen. Um hieran zu partizipieren, kann ein Einstieg in Long-Richtung, beim Preis 90.35 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...