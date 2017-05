Ich traf am Donnerstag einen Überflieger zum Frühstück in New York. Ian Ball, 35, lebt in Toronto. Er ist Vorstandschef der Minenfirma Abitibi Royalties mit einem Börsenwert von rund 100 Millionen Kanadischen Dollar. Der Kurs stieg seit 2014 von circa 50 Cent auf 9 Dollar. Er machte sich als jüngster Bergbau-Manager einen Namen in Toronto. ...

