EU-Wirtschaftskommissar Moscovici rechnet mit einer Beilegung des Streits zwischen Griechenland und seinen Geldgebern. Griechenland benötigt die Freigabe neuer Gelder aus dem laufenden Hilfsprogramm.

EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici hat Hoffnungen auf eine Beilegung des Streits zwischen Griechenland und seinen Geldgebern über Reformen und Schulden in der Eurogruppe am Montag genährt. "Wir sind einer umfassenden Abmachung ganz nahe", sagte Moscovici am Sonntag dem Hörfunksender France Inter. Griechenland habe mit den Parlamentsbeschlüssen vom Donnerstag über verabredete Reformen, etwa im Renten- und Steuerbereich, seinen Teil geliefert. "Ich wünsche ...

