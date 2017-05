Basel (ots) -



Heute Sonntag, 21. Mai geht die 101. muba zu Ende. Die

Veranstalter haben Grund zufrieden zu sein: Mit der BRICKLIVE, dem

LIVE ACTS-Festival und spannenden Innovationen zum Thema Mobilität

und Energie hatten die Besucher einiges zu staunen und zu erleben.

Das zeigte sich auch in deren Rückmeldung.



Zehn Tage voller spannender Erlebnisse zum Mitmachen,

mitreissenden Top-Acts auf der Festival-Bühne und ein beachtlicher

Besucherandrang liegen hinter den Veranstaltern der muba. Die

Erlebnismesse in Basel hatte in diesem Jahr viel zu bieten. Auf

anderthalb Mal so viel Fläche wie im Vorjahr fanden die drei

Kernthemen Platz: Das Fokusthema Mobilität und Energie, das LIVE

ACTS-Festival und die BRICKLIVE, die grösste Show für LEGO-Fans.



Fokusthemen begeisterten



Mit diesem Themenmix kam die muba ihrem Ruf als Erlebnismesse

bestens nach. Gross und Klein entdeckten am Stand der Energy

Challenge, wie sie selbst Energie produzieren können oder erlebten im

Simulator eine Fahrt mit dem Giruno durch den Gotthardtunnel. Auch

die über 70 Start-ups, die Ideen von Morgen präsentierten, kamen gut

beim Publikum an. Beim LIVE ACTS-Festival sorgten Comedy-Giganten wie

Kaya Yanar oder Massimo Rocchi und Schweizer Musik-Acts wie Ritschi

und Adrian Stern für beste Unterhaltung. Zum ersten Mal lud zudem die

BRICKLIVE zum Staunen wie zum LEGO selber bauen ein. Das Bad in

insgesamt 5 Millionen Steinchen genossen vor allem an den Wochenenden

viele Familien aus der Schweiz und dem nahen Ausland.



Mehr und zufriedenere Gäste



Bei den Besuchern kommt der breit gefächerte Mix an. 74% der Gäste

geben in diesem Jahr an, dass sie die muba wieder besuchen würden.

Damit ist die allgemeine Zufriedenheit gegenüber dem Vorjahr

gestiegen. Zudem konnte die muba einen Besucheranstieg verzeichnen.

Kurz vor Messeschluss wird mit einem Plus von rund 10% gerechnet.

Messeleiter Daniel Nussbaumer freut sich über die Entwicklung: «Wir

sind zufrieden mit dem diesjährigen Ergebnis, doch die

Herausforderung bleibt gross. Die guten Rückmeldungen der Besucher

sind ein Ansporn für uns, im kommenden Jahr noch innovativer und

spannender zu werden und einen neuen interessanten Themenmix zu

finden.»



Einige Themenbereiche der Aussteller in schwierigen Marktumfeldern

- etwa die Möbel-Hersteller - geben ein durchzogeneres Feedback. Die

Veranstalter nehmen sich die Anliegen zu Herzen und sind sich der

schwierigen Lage der Aussteller bewusst: «Wir werden gemeinsam mit

den Ausstellern an neuen Lösungen arbeiten, um in Zukunft den

verschiedenen Bedürfnissen wieder besser zu entsprechen.» Schon jetzt

darf man also gespannt sein, was die muba 2018 auffahren wird.



Die muba 2018 findet vom 13. bis 22. April 2018 statt.



muba in Kürze

Datum 2017: Freitag, 12. bis Sonntag, 21. Mai 2017

Ort: Messe Basel

Aussteller 2017: 632

Besucher 2017: Stand 21.5.17, 14 Uhr: +10%

Definitive Zahlen werden nach Messeschluss auf Anfrage bekannt

gegeben.

Besucher 2016: 131'893

Internet: www.muba.ch

Facebook: www.facebook.com/muba



