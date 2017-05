Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SAP - Der Chef des Softwarekonzerns, Bill McDermott, setzt große Hoffnungen in die neue Plattform Leonardo und das dadurch mögliche Wachstum. "Wenn wir es richtig machen, kann Leonardo in zehn Jahren größer sein als die bisherige SAP", sagte er in einem Interview. SAP stelle Unternehmen damit Werkzeuge für das Internet der Dinge zur Verfügung und setze auf Technologien wie künstliche Intelligenz. "Damit wird es möglich, in Echtzeit Geschäftsmodelle zu simulieren, vorherzusagen und ganz neu zu erfinden", sagt McDermott. (Tagesspiegel).

SIEMENS - Die Gebäudetechnik ist ein eher unauffälliger Teil des Siemens-Konzerns. Nach dem Umbau ist sie zur Ertragsperle geworden und könnte gut in die digitale Strategie von Konzernchef Kaeser passen. Es ist nicht immer gut für die Sparte gelaufen, die aufgrund der vor knapp zwanzig Jahren erworbenen schweizerischen Elektrowatt in Zug sitzt - weit weg von der Konzernzentrale und bislang wenig beachtet. Das soll sich ändern. Matthias Rebellius, Chef der Siemens-Sparte Gebäudetechnik, spricht von einer neuen Phase. Die Zeiten sind vorbei, in denen bloß Geräte wie Brandmelder, Ventile, Kontrollelemente oder kleine Antriebe verkauft wurden. Klein-Klein ist nicht mehr. "Längst geht es nicht mehr um Angebote einzelner Produkte oder Dienstleistungen", nennt Rebellius im Gespräch mit der FAZ die Stoßrichtung. "Erfolg hat nur derjenige, der eine integrierte Strategie mit einem Gesamtangebot verfolgt", sagt er. (FAZ S. 19/Welt S. 10)

DEUTSCHE BÖRSE - Die Deutsche Börse hofft, das Verfahren gegen Vorstandschef Carsten Kengeter wegen Insiderhandels aus der Welt zu schaffen. Zugleich könnte der Konzern für eine womöglich zu späte Ad-hoc-Meldung zahlen. Ein nicht unumstrittener Deal. (Handelsblatt S. 30)

BAYER - Die geplante Übernahme des Agrochemiekonzerns Monsanto hat zuletzt das Geschehen bei Bayer bestimmt. Der Chef des Pharmageschäfts, Dieter Weinand, fühlt sich davon nicht bedroht - auch wenn er dann nicht mehr die größte Konzernsparte führt. "Wir können von Monsanto lernen", sagte er. Auch die Aktivitäten von Monsanto rund um "Digital Farming" sieht er als mögliche Inspiration für sein Geschäft. Die Amerikaner haben in den vergangenen Jahren zunehmend auf digitale Lösungen in der Landwirtschaft gesetzt, zum Beispiel um Bewässerung, Düngung und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu optimieren. Nach Weinands Worten erreicht die Digitalisierung auch immer mehr die Pharmaindustrie und kann zum Beispiel helfen, die Forschung nach neuen Medikamenten zu beschleunigen. Einer der wichtigsten Zukunftstrends im Gesundheitswesen sei zudem die computergestützte Diagnose und Behandlung von Krankheiten. (FAZ S. 22)

DEUTSCHE BAHN - Ein Konsortium um die Deutsche Bahn, Siemens und die Deutsche Bank hat plötzlich wieder Chancen, eine Schnellbahnstrecke von Moskau nach Kasan zu realisieren. Die Verhandlungen der Russen mit den favorisierten chinesischen Anbietern erwiesen sich als so schwierig, dass die Deutschen wieder im Rennen sind. (Handelsblatt S. 27)

