Die jüngsten Raketentest und eine zunehmend schärfer werdende Rhetorik seitens des nordkoreanischen Diktators Kim Jong-un lassen den Konflikt zwischen Nord- und Südkorea weiter eskalieren. Während man in der Vergangenheit zumindest seitens Südkorea um eine diplomatische Lösung des Konfliktes bemüht war, so hört man inzwischen auch seitens der südkoreanischen Regierung Stimmen, die einen militärischen Konflikt mit dem nördlichen Nachbarn für unvermeidlich halten. Dabei hat die koreanische Halbinsel in den letzten 125 Jahren eine bewegte Vergangenheit. Im Jahre 1897 geriet das ehemalige Kaiserreich Korea unter Japanische Herrschaftseinfluss und wurde schließlich 1910 von Japan annektiert. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs erfolgt statt der erhofften Befreiung eine Aufteilung Koreas unter den Siegermächten in eine nördliche, unter Sowjetherrschaft stehende Besatzungszone und eine südliche, unter US-Herrschaft stehende Besatzungszone. Die Alliierten hatten auf der Konferenz von Jalta beschlossen, dass Korea irgendwann ein vereinigtes, unabhängiges Land unter einer gewählten Regierung werden solle, legten jedoch...

Den vollständigen Artikel lesen ...