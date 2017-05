The following instruments on XETRA do have their first trading day 22.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 22.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1596058419 INTL FIN. CORP. 17/22 MTN BD02 BON RUB N

CA XFRA XS1619010249 MANITOBA 17/21 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1619284372 MYLAN 17/20 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1619312173 APPLE 17/25 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1619312686 APPLE 17/29 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1619568303 UNIBAIL-RODAMCO 17/29 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1619568998 UNIBAIL-RODAMCO 17/37 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1619643015 MERLIN PPTYS S. 17/25 MTN BD02 BON EUR N

CA 5N91 XFRA AU000000AGR4 AGUIA RES LTD AD-,20 EQ00 EQU EUR N

CA 2D9 XFRA CA0435041094 ASCENDANT RES INC. EQ00 EQU EUR N

CA 5ON XFRA CA68621L1094 ORIEN.NON-FERR.RES.DV.INC EQ00 EQU EUR N

CA NNGF XFRA GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PLC EQ00 EQU EUR Y

CA 597 XFRA HK0000337987 BOCOM INT.HLDGS CO. LTD EQ00 EQU EUR N

CA SPE1 XFRA IT0005252140 SAIPEM EQ00 EQU EUR Y

CA 1MS XFRA SE0009806607 MUNTERS GROUP AB B EQ00 EQU EUR N

CA ARRJ XFRA US03938L2034 ARCELORMITTAL NY SHS/1 ON EQ00 EQU EUR Y

CA TGHA XFRA LU1611544237 LOGWIN AG O.N. EQ01 EQU EUR Y

CA H3DP XFRA US15930P8005 CHANTICLEER DL-,0001 EQ01 EQU EUR N

CA 2D5 XFRA US2253101016 CRED. ACC. CORP. EQ01 EQU EUR N

CA 8L8C XFRA US5303073051 LIBERTY BROADBAND C EQ01 EQU EUR N

CA NNGD XFRA US6362744095 NATL GRID PLC ADR/5 EQ01 EQU EUR N

CA 2R6 XFRA US74965L1017 RLJ LODGING TRUST DL-,001 EQ01 EQU EUR N