FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 23.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.05.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
AP2 XETR US0382221051 APPLIED MATERIALS INC. 0.090 EUR
EEP XETR LU1291091228 BNPPE.-F.E./N.D.E.UEQDDIS 3.450 EUR
BOSA XETR US4445601069 HUGO BOSS AG SPON.ADR1/5 0.509 EUR
0AI XETR GB00B5LJSC86 AWILCO DRILLING LS -,01 0.179 EUR
SII XETR CA9628791027 WHEATON PREC. METALS 0.063 EUR
HAR XETR US4128221086 HARLEY-DAVID.INC. DL -,01 0.327 EUR
IM2A XETR LU0192223062 BNPPE.-F.E./N.E.C.UEQDDEO 4.660 EUR
WIB XETR AT0000831706 WIENERBERGER 0.270 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.05.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
AP2 XETR US0382221051 APPLIED MATERIALS INC. 0.090 EUR
EEP XETR LU1291091228 BNPPE.-F.E./N.D.E.UEQDDIS 3.450 EUR
BOSA XETR US4445601069 HUGO BOSS AG SPON.ADR1/5 0.509 EUR
0AI XETR GB00B5LJSC86 AWILCO DRILLING LS -,01 0.179 EUR
SII XETR CA9628791027 WHEATON PREC. METALS 0.063 EUR
HAR XETR US4128221086 HARLEY-DAVID.INC. DL -,01 0.327 EUR
IM2A XETR LU0192223062 BNPPE.-F.E./N.E.C.UEQDDEO 4.660 EUR
WIB XETR AT0000831706 WIENERBERGER 0.270 EUR