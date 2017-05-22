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WKN: 865177 ISIN: US0382221051 Ticker-Symbol: AP2 
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APPLIED MATERIALS INC
APPLIED MATERIALS INC Chart 1 Jahr
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APPLIED MATERIALS INC39,209-0,59 %
AWILCO DRILLING PLC3,72+2,68 %
HARLEY-DAVIDSON INC47,305+0,86 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP18,66-2,18 %
WIENERBERGER AG20,45+2,03 %