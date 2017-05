FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 23.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

BZLA XFRA US0595781040 BANCO DO BRASIL ADR 1 0.052 EUR

EUX XFRA DE0005660104 EUWAX AG O.N. 3.260 EUR

G5HA XFRA CNE100000569 GUANGZHOU R+F PR. H CONS. 0.091 EUR

PXM XFRA CH0002187810 PHOENIX MECANO INH. SF 1 13.734 EUR

P5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.112 EUR

CIH XFRA CA3180714048 FINNING INTL INC. 0.120 EUR

AQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.115 EUR

YUI XFRA BMG9880B1384 YUGANG INTL HD-01

WKH XFRA BMG942051043 WAI KEE HLDGS LTD HD-,10 0.019 EUR

WIB XFRA AT0000831706 WIENERBERGER 0.270 EUR

ULS XFRA KYG2157Q1029 CN LESSO GR.H.REGS HD-,05 0.017 EUR

BOSA XFRA US4445601069 HUGO BOSS AG SPON.ADR1/5 0.509 EUR

C6M XFRA US2186811046 CORE-MARK HLDG DL-,01 0.081 EUR

0AI XFRA GB00B5LJSC86 AWILCO DRILLING LS -,01 0.179 EUR

M8V XFRA US57164Y1073 MARRIOTT VAC.WORLD.DL-,01 0.314 EUR

EEP XFRA LU1291091228 BNPPE.-F.E./N.D.E.UEQDDIS 3.450 EUR

XFRA DE000HSH4HV5 HSH NORDBANK MZC 9 13/18 0.000 %

XY6 XFRA US98419M1009 XYLEM INC. DL-,01 0.161 EUR

TW0 XFRA KYG870741033 TENWOW INTL HLDGS DL -,10 0.003 EUR

5HF XFRA CNE100001S99 HANHUA FNCL HLDG CO.H YC1 0.005 EUR

ENXB XFRA NL0006294274 EURONEXT N.V. WI EO 1,60 1.420 EUR

SII XFRA CA9628791027 WHEATON PREC. METALS 0.063 EUR