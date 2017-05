FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 23.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

E3X1 XFRA US30212P3038 EXPEDIA INC. DL-,0001 0.251 EUR

CPY XFRA KYG244421080 COSMO LADY CHINA DL-,01 0.007 EUR

CDW XFRA US12514G1085 CDW CORP. DL-,01 0.143 EUR

XFRA DE000HSH4RN1 HSH NORDBANK MZC 8 14/22 0.001 %

XFRA DE000HLB4JX0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05B/14 0.001 %

XFRA DE000HSH3Z46 HSH NORDBANK MZ C 6 12/17 0.000 %

XFRA DE000HSH4HX1 HSH NORDBANK MZC 10 13/20 0.000 %

6FE XFRA US83001A1025 SIX FLAGS ENTERTAIN.DL-01 0.573 EUR

RHJ XFRA US7703231032 ROBERT HALF INTL DL-,001 0.215 EUR

OPE XFRA US68210P1075 OMEGA PROTEIN DL-,01 0.045 EUR

ODP XFRA US6762201068 OFFICE DEPOT INC. DL-,01 0.022 EUR

LFS XFRA US5370081045 LITTELFUSE INC. DL-,01 0.296 EUR

JBT XFRA US4778391049 JOHN BEAN TECHS DL-,01 0.090 EUR

HSY XFRA US4278661081 HERSHEY CO. DL 1 0.554 EUR

HAR XFRA US4128221086 HARLEY-DAVID.INC. DL -,01 0.327 EUR

EFX XFRA US2944291051 EQUIFAX INC. DL 1,25 0.349 EUR

BKO XFRA US09627J1025 BLUEROCK RESID.GR.REIT A 0.087 EUR

CCI XFRA US17273K1097 CIRCOR INTL INC. DL-,01 0.034 EUR

CXM XFRA US16359R1032 CHEMED CORP. DL 1 0.233 EUR

9C7 XFRA US12673P1057 CA INC. DL -,10 0.228 EUR

BG4 XFRA US0678061096 BARNES GRP INC. DL-,01 0.125 EUR

AV6 XFRA US05379B1070 AVISTA CORP. 0.320 EUR

AP2 XFRA US0382221051 APPLIED MATERIALS INC. 0.090 EUR

IM2A XFRA LU0192223062 BNPPE.-F.E./N.E.C.UEQDDEO 4.660 EUR

W1U XFRA KYG9463P1081 WASION GR.HLDG.LTD.HD-,01 0.028 EUR

58U XFRA KYG9222R1065 UNI-PRESIDENT CHINA HLDGS 0.004 EUR

9S9 XFRA KYG857AW1047 SUN.KING PW.EL.REGS HD-10 0.002 EUR

XFRA DE000HLB0VQ7 LB.HESS.-THR.IS.Z.E.05/13 0.002 %

GZT XFRA KYG321481015 EVA PRECISION INDL HD-,10 0.001 EUR

DZJ XFRA KYG245241032 COUNTRY GARDEN HLDGS CO. 0.013 EUR

BGR XFRA KYG2112D1051 CHINA HIGH-SPEED DL-,01 0.026 EUR

GLH XFRA HK0533002009 GOLDLION HLDGS LTD 0.015 EUR

WIS XFRA FR0000121204 WENDEL S.A. INH. EO 4 2.350 EUR

MKS XFRA EE3100098328 MERKO EHITUS (ASUT.) O.N. 0.410 EUR

NWQ XFRA KYG106891008 BEST PAC.INTL HLDGS HD-01 0.011 EUR