NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für K+S von 20 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Seine erhöhte Schätzung für den diesjährigen operativen Gewinn (Ebitda) spiegele das besser als erwartet ausgefallene erste Quartal sowie etwas angehobene Prognosen für die Kalipreise in Brasilien in der zweiten Jahreshälfte wider, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer Studie vom Montag./ajx/tav

ISIN DE000KSAG888

AXC0015 2017-05-22/07:23