Der Schweizer Chemiekonzern Clariant will mit dem US-Wettbewerber Huntsman fusionieren. Mit dem Zusammenschluss entstehe ein Unternehmen mit einem Umsatz von rund 13,2 Milliarden Dollar, teilte Clariant am Montag mit. An der neuen Gesellschaft sollen die Clariant-Aktionäre 52 Prozent halten, die Huntsman-Eigner den Rest.

Den vollständigen Artikel lesen ...