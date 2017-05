FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG - Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Montag zunächst mit moderaten Gewinnen an seine Erholung vom Freitag anknüpfen. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,09 Prozent höher auf 12 650 Punkte. In der vergangenen Woche waren die Anleger nach einem Rekordhoch des Dax bei 12 841 Punkten angesichts des politischen Chaos rund um US-Präsident Donald Trump nervös geworden. Unter dem Strich hielten sich die Verluste aber in Grenzen.

USA: - AUFWÄRTS - An der Wall Street ist eine von politischem Chaos überschattete Handelswoche recht versöhnlich zu Ende gegangen. Der Dow Jones Industrial setzte am Freitag seine am Vortag begonnene Erholung fort und schloss 0,69 Prozent höher bei 20 804,84 Punkten. Zuletzt hatten erfreuliche Konjunkturdaten für etwas Beruhigung gesorgt. Wegen des Kursrutsches am Mittwoch aber steht auf Wochensicht noch ein leichtes Minus von 0,44 Prozent zu Buche.

ASIEN: - AUFWÄRTS - An den asiatischen Börsen ging es nach den guten Vorgaben von der Wall Street zu Wochenbeginn aufwärts. Gestiegene Öl- und Rohstoffpreise trieben die Kurse an. In Japan profitierte der Leitindex Nikkei zudem von einem schwächeren Yen. Viele Marktteilnehmer würden trotz der politischen Turbulenzen aus den Vereinigten Staaten rund US-Präsident Donald Trump Vertrauen in das weltweite Wirtschaftswachstum haben, meinten Experten am Morgen.

DAX 12.638,69 0,39% XDAX 12.632,60 0,22% EuroSTOXX 50 3.587,01 0,70% Stoxx50 3.235,92 0,47% DJIA 20.804,84 0,69% S&P 500 2.381,73 0,68% NASDAQ 100 5.651,56 0,45% Nikkei 225 19.674,40 +0,43% (7:09 Uhr)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - BEHAUPTET - Die Datenwoche startet nach Meinung der Experten der Hessischen Landesbank (Helaba) erst am Dienstag, zu Wochenbeginn stehen indes keine wichtigen Konjunkturnachrichten an. Überhaupt würden in dieser Woche etwa mit dem ifo-Geschäftsklimaindex noch wichtige Indikatoren bekanntgegeben - wie etwa mit den morgen anstehenden Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone. Nachdem sich aus ihrer Sicht das technische Bild für den Bund-Future aufgehellt hat, erwartet die Helaba eine Handelsspanne zwischen 160,85 und 162,00.

Bund-Future 161,32 -0,11%

DEVISEN: - ABWÄRTS - Der Euro musste am Montag nach seinem Anstieg aus der Vorwoche einen leichten Dämpfer hinnehmen. Die Gemeinschaftswährung notierte mit 1,1191 US-Dollar unter dem Wert vom vergangenen Freitag, als der Eurokurs noch bei 1,1211 Dollar stand - der höchsten Marke seit November. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs noch auf 1,1179 (Donnerstag: 1,1129) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8945 (0,8986) Euro.

(Alle Kurse 7:16 Uhr) Euro/USD 1,1191 -0,15% USD/Yen 111,50 0,20% Euro/Yen 124,77 0,05%

ROHÖL - STEIGEND - Die Aussicht auf verlängerte Förderbeschränkungen hat den Ölpreisen zum Wochenbeginn weiter Auftrieb gegeben. Nach deutlichen Zuwächsen am Freitag stieg der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent am Montag im frühen Handel erstmals seit gut einem Monat wieder über 54 US-Dollar auf bis zu 54,17 Dollar. Zuletzt lag der Preis bei 54,02 Dollar und damit 41 Cent über dem Niveau vom Freitag. Ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 36 Cent auf 50,69 Dollar.

