Die Aktionäre von Grenke haben auf der jüngsten Hauptversammlung (neben einer Dividendenerhöhung auf 1,75 € je Aktie) auch einen Aktiensplit abgesegnet. Umsetzung voraussichtlich noch innerhalb der kommenden 3 Monate. Je Altaktie gibt es drei Aktien in der neuen Stückelung, wobei sich der Kurs rechnerisch in etwa dritteln dürfte. Grenke ist mit Volldampf in das neue Jahr gestartet. Inklusive des Rückenwindes durch margenstarkes Neugeschäft und eines recht günstigen Schadensverlaufs konnte man den Gewinn im Quartal um etwa 28,0 % auf 28,8Mio. € voranbringen. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,91 € nach 1,50 € für das Vorjahresquartal. Im Gesamtjahr will Grenke ein Ergebnis von 113 Mio. bis 123 Mio. € schaffen nach etwa 103,2 Mio. € im Vorjahr. Gut möglich, dass diese Prognosespanne im Jahresverlauf noch etwas nach oben hin präzisiert wird. br/>

