Ergebnisse 1. Quartal 2017: Petro Welt Technologies AG mit starkem Zuwachs bei Umsatzerlösen und EBITDA

* Die Umsatzerlöse in Euro stiegen um 30,7 % auf 79,8 Mio. EUR * Das EBITDA stieg auf 17,1 Mio. EUR. (+10,8 %) * Das Konzernergebnis ging um 1,5 % auf 4,2 Mio. EUR zurück. * Die Eigenkapitalbasis erhöhte sich um 8,9 % - die Eigenkapitalquote lag bei 57,9 %.

Wien, 22. Mai 2017 - Im ersten Quartal 2017 verzeichneten die Konzernumsätze in Euro einen Zuwachs von 30,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Der Anstieg der Umsätze im Segment "Well Services" im Berichtszeitraum um 10,5 % auf 38,8 Mio. EUR ist vor allem auf den durchschnittlichen Umsatz pro Auftrag in Euro zurückzuführen sowie auf die erfolgreiche Umsetzung des Produktionsprogramms.

Die Euro-Umsätze im Segment "Drilling, Sidetracking und IPM" stiegen in den ersten drei Monaten 2017 um 57,7 % auf 41,0 Mio. EUR. Der durchschnittliche Umsatz pro Auftrag stieg in Euro um 34,0 % und nach der geografischen Ausweitung konventioneller Bohrdienstleistungen stieg die Anzahl der Aufträge um 17,6 %.

Mit 5,58 Mio. EUR überstieg der Gewinn vor Steuern das Niveau des Vorjahreszeitraums (1. Quartal 2016: 5,31 Mio. EUR). Der Nettogewinn von 4,2 Mio. EUR blieb auf dem Niveau des 1. Quartals 2016 (4,3 Mio. EUR); Grund dafür waren die höheren Einkommensteueraufwendungen von 1,3 Mio. EUR (1. Quartal 2016: 1,0 Mio. EUR).

Die EBITDA-Marge sank im Berichtszeitraum auf 21,4 % gegenüber 25,3 % im Vorjahreszeitraum. Die Bruttogewinnmarge ging aufgrund des unveränderten Bruttogewinns bei höheren Umsatzerlösen zurück (11,7 % im ersten Quartal 2017 gegenüber 14,9 % im Vorjahr). Durch die Steuerung der Umsatzkosten und die Verbesserung des Nettofinanzergebnisses konnte der Konzern seinen operativen Cashflow auf einem relativ komfortablen Niveau von 14,5 Mio. EUR halten (1. Quartal 2016: 19,3 Mio. EUR). Der intensivere Kreditorenumschlag durch das ausgeweitete Produktionsprogramm trug zum Rückgang des operativen Cashflow bei. Die Liquiditätsposition, berechnet als Summe der Barmittel und Barmitteläquivalente sowie der Bankeinlagen, stieg von 113,7 Mio. EUR am 31. Dezember 2016 auf 131,2 Mio. EUR per 31. März 2017.

Bilanzpositionen Per 31. März 2017 stieg die Summe der Aktiva um 4,2 % auf 438,6 Mio. EUR im Vergleich zum Jahresende 2016. Den wichtigsten Beitrag zu dieser Entwicklung leistete die Steigerung des Umlaufvermögens, die auf die verbesserte Liquiditätsposition und die Steigerung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zurückzuführen war. Das Eigenkapital erhöhte sich zum Ende des Berichtszeitraums um 8,9 % auf 254,0 Mio. EUR. Infolge dessen stieg auch die Eigenkapitalquote und erreichte zum Bilanzstichtag am 31. März 2017 ein Niveau von 57,9 % gegenüber 55,5 % per 31. Dezember 2016.

Der Quartalsbericht für das 1. Quartal 2017 der Petro Welt Technologies AG steht auf unserer Firmenwebsite zum Download zur Verfügung: www.pewete.com

Kontakt: Dirk Moser-Delarami (Grayling Austria GmbH)

IR-Kontakt Tel.: +43 1 524 4300 34 | Mobil: +43 664 605 08 801

dirk.moser-delarami@grayling.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Petro Welt Technologies AG

Kärntner Ring 11-13 1010 Wien Österreich Telefon: +43 1 535 23 20-0 Fax: +43 1 535 23 20-20 E-Mail: ir@pewete.com Internet: www.pewete.com ISIN: AT0000A00Y78

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

