Die Tage der Schlumberger AG an der Wiener Börse sind angezählt. Die Schweizer Sastre Holding wird als Hauptaktionär auf der Hauptversammlung am 23. Juni 2017 das Squeeze-Out beschließen. Also rechtzeitig zum 175-Jahr-Jubiläum des Sektproduzenten. Aktionäre, die gehofft hatten, dass sie mehr bekommen als beim Übernahmeangebot, werden übrigens enttäuscht. Stammaktien will die Sastre Holding mit 26 ...

