HAMBURG (dpa-AFX) - Das Biotech-Unternehmen Evotec hat bei einem Forschungsbündnis mit dem Pharmakonzern Bayer einen Meilenstein erreicht. Ein Programm zum Frauenleiden Endometriose sei in die präklinische Phase überführt worden, teilte das im TecDax gelistete Unternehmen am Montag in Hamburg mit. Evotec erhalte nun rund fünf Millionen Euro. Bayer und Evotec hatten die Allianz im Oktober 2012 geschlossen. Ziel sei es, innerhalb von fünf Jahren drei klinische Arzneimittelkandidaten zu entwickeln, hieß es. Von der Krankheit seien schätzungsweise zehn Prozent aller Frauen im gebärfähigen Alter betroffen./jha/stb

