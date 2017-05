Zahlen, Zahlen, Zahlen: Vonovia, Fed-Protokoll und US-Wirtschaftswachstum

In dieser Woche werden die Mitschrift der Sitzung der US-Notenbank und die neuesten Daten zum Wirtschaftswachstum im Fokus der Investoren stehen. Zudem werden sie sich die Daten vom Häusermarkt genau anschauen. Hierzulande ist der ifo-Geschäftsklimaindex von großer Bedeutung. Für Kursausschläge am Ölmarkt dürfte das OPEC-Treffen am Donnerstag in Wien sorgen.



Montag

Am Montag ist es an der Konjunkturfront sehr ruhig.



Dienstag

Investoren werfen Dienstagfrüh einen Blick auf die Daten zum Wirtschaftswachstum Deutschlands. Um 9.30 Uhr legt die englische Researchfirma Markit den Einkaufsmanagerindex für die Industrie Deutschlands vor. Im Mai soll er leicht gesunken sein auf 58,0 Punkte. Um 10 Uhr schauen sich Investoren den ifo-Geschäftsklimaindex genau an. Im Fokus steht vor allem die Komponente mit den Geschäftserwartungen. Laut den Schätzungen der Volkswirte ist sie im Mai ein wenig gestiegen auf 105,8 Punkte. Der Einkaufsmanagerindex von Markit für die USA folgt um 15.45 Uhr. Er soll leicht geklettert sein auf 53,0 Punkte. Um 16 Uhr werden die Verkäufe neuer Häuser veröffentlicht. Für April wird ein Rückgang um 1,6 Prozent gegenüber dem Vormonat vorhergesagt, was einer Jahresrate von 611.000 Einheiten entspricht.



Mittwoch

Am Mittwoch legt der Immobilienkonzern Vonovia den Quartalsbericht vor. Um 15 Uhr werden in den USA die Daten zu den Häuserpreisen veröffentlicht. Die Verkäufe bestehender Häuser folgen um 16 Uhr. Volkswirte sagen für April einen Rückgang um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat auf eine Jahresrate von 5,68 Mio. Einheiten vorher. Die Daten zu den US-Öllagervorräten folgen um 16.30 Uhr. Um 20 Uhr wird die Mitschrift der Sitzung der US-Notenbank stark im Fokus der Investoren stehen. Sie dürfte signalisieren, dass die Fed weiterhin an ihrer Absicht festhält, die Zinsen bei der nächsten Sitzung am 14. Juni zu erhöhen.



Donnerstag

Das OPEC-Treffen in Wien findet am heutigen Donnerstag statt. An der Konjunkturfront ist es sehr ruhig. Investoren werden um 14.30 Uhr einen Blick auf die Lagervorräte der US-Großhändler werfen.



Freitag

Am Freitag wird um 14.30 Uhr die zweite Schätzung zum Wachstum der US-Wirtschaft im ersten Quartal veröffentlicht. Volkswirte sagen ein annualisiertes Wachstum von 0,9 Prozent vorher, das etwas besser wäre als die 0,7 Prozent aus der ersten Schätzung. Gleichzeitig mit den Daten zum Wirtschaftswachstum werden auch die Aufträge langlebiger Gebrauchsgüter veröffentlicht. Sie sollen im April um 1,0 Prozent gegenüber dem Vormonat gesunken sein. Um 16 Uhr folgen die endgültigen Daten zum Verbrauchervertrauen, das die Universität Michigan veröffentlicht. Im Mai soll der Wert mit 97,7 Punkten auf dem Niveau der vorläufigen Daten liegen.



