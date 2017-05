Der neue Chef Burkhard Lohr geht einen ungewöhnlichen Weg, neue Anker-Aktionäre zu suchen. Wir berichteten bereits am Dienstag in der AB-Daily darüber. 16 % aller K+S-Aktien sind short. Wie Herr Lohr die K+S Gruppe nun präsentiert, ist ein Schlüsselerlebnis. Nachvollziehbar ist seine Aussage, dass der Marktwert von K+S wesentlich höher ist als der aktuelle Börsenwert von 4,5 Mrd. €. Unsere Rechnungen gingen in die Größenordnungen von 5,5 bis 6 Mrd. €, je nach Ansatz der Kanada-Tochter, die Produktions-Probleme hatte.Die Taktik der Shorter ist sehr genau zu beachten. Sie können nicht Hals über Kopf eindecken, denn dann explodiert der Kurs. Also läuft es so ähnlich wie bei der DT. LUFTHANSA mit den Eindeckungen der letzten Wochen und bis jetzt knapp 40 % Plus seit Jahresanfang. Unser bisheriges Kursziel lieg bei 27 €. Welche Anker-Aktionäre K+S findet, wird sich demnächst zeigen. Dann sind auch 33 oder 35 € eine vertretbare Projektion.br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Actien-Börse Nr. 20 vom 20.05.2017.br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info