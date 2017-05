Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München, 22.05.2017 (pta005/22.05.2017/07:55) - Die zur Blue Cap AG gehörende Planatol Holding GmbH hat einen Vertrag zum Verkauf ihrer 89,85%-igen Beteiligung am Klebebandhersteller Biolink Gesellschaft für Verbindungstechnologien mbH mit Sitz in Waakirchen unterzeichnet. Käufer ist die zur Saint-Gobain-Gruppe gehörende Saint-Gobain Performance Plastics Isofluor GmbH. Geplant ist, die Transaktion mit Wirkung zum 30.06.2017 abzuschließen. Die Durchführung des Anteilskaufs steht unter üblichen Vorbehalten, insbesondere der Kartellfreigabe.



(Ende)



