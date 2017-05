NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Vinci nach starker Kursentwicklung von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 83 Euro belassen. Der Aktienkurs des französischen Bau- und Infrastrukturkonzerns habe inzwischen mit ihren Erwartungen gleichgezogen und das weitere Aufwärtspotenzial halte sich nun in Grenzen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer Studie vom Montag. Die Expertin strich das Papier auch von der "Analyst Focus List"./ajx/tav

ISIN FR0000125486

AXC0036 2017-05-22/08:29