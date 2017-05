CLIQ Digital AG: Mehrheit der Aktionäre stimmt sämtlichen Tagesordnungspunkten auf der ordentlichen Hauptversammlung zu

Corporate News

Düsseldorf, 22. Mai 2017 - Die CLIQ Digital AG (ISIN DE000A0HHJR3, WKN A0HHJR), ein führendes Vertriebs- und Marketingunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen Payment-Plattform, hat am 19. Mai 2017 in Düsseldorf ihre ordentliche Hauptversammlung mit einer Präsenz von 65,50 Prozent des Grundkapitals abgehalten. Die Aktionäre zeigten sich mit den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2016 sehr zufrieden und stimmten sämtlichen Beschlussvorschlägen der Verwaltung mit Mehrheit zu. Vorstand und Aufsichtsrat wurden jeweils mit einer Zustimmung von 99,99 Prozent entlastet. Einstimmig nahmen die Aktionäre den Vorschlag an, die MAZARS GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für den (Konzern-) Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 zu bestellen.

Die CLIQ Digital AG ist im Geschäftsjahr 2016 dynamisch und profitabel gewachsen und konnte diese Entwicklung im ersten Quartal 2017 mit einem Ergebnisanstieg um 61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal eindrucksvoll untermauern. Der Vorstand bestätigte seine Prognose für das Geschäftsjahr 2017 auf der Hauptversammlung mit einem prozentual zweistelligen Wachstum für das Konzernergebnis gegenüber dem Vorjahr.

Die Abstimmungsergebnisse stehen unter https://www.cliqdigital.com zum Download bereit.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Cliq Digital AG Immermannstr. 13 40210 Düsseldorf Deutschland E-Mail: investor@cliqdigital.com Internet: www.cliqdigital.com ISIN: DE000A0HHJR3 WKN: A0HHJR

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt

