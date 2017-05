Nur kurz währte die Verunsicherung der Investoren durch die politischen Turbulenzen in den USA, am Freitag konnten die wichtigsten europäischen Indices schon wieder zulegen. Auf Wochensicht blieb dennoch ein Minus bestehen, so beendete der EuroStoxx50 die Woche 1,4% tiefer, am Freitag stand ein Plus von 0,7% vor dem Tagesergebnis. Da aus den USA schon am Donnerstag freundliche Konjunkturdaten gemeldet worden waren, konnten dafür sensible Sektoren am besten abschneiden, die Autoindustrie legte fast 0,7% zu. In London standen Minenwerte im Mittelpunkt, Rio Tinto und Anglo American legten jeweils mehr als 2,0% zu. Auch Unternehmen mit einem starken Brasiliengeschäft zeigten deutliche Erholungstendenzen, Banco Santander war fast 1,7% im Plus. In der kommenden Woche...

Den vollständigen Artikel lesen ...