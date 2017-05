Neben den Industrietiteln sind es die US-Großbanken, deren Aktien ein Spiegelbild der Hoffnungen in die US-Regierung waren ... und jetzt die Enttäuschung abbilden. Angesichts der Ungewissheit, wann die Versprechen des Präsidenten in die Tat umgesetzt werden und mit Blick auf das schwindende Ansehen seiner Person und seiner Regierung im In- und Ausland kann man froh sein, dass sich Aktien wie J. P. Morgan bislang noch einigermaßen halten.

