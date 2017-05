Am Vortag rang Cisco Systems noch mit einem immens markanten, wichtigen Widerstand: Man war wieder in unmittelbarer Reichweite des Jahreshochs 2007 von 34,08 US-Dollar. Das hatte die Aktie schon im Februar knapp überboten, dann aber fehlte es an den nötigen Anschlusskäufen. Im Mai schob sich die Aktie des Netzwerkausrüsters erneut in die Ausgansposition, um sich nach oben abzusetzen.

