Evotec hat heute das Erreichen eines weiteren signifikanten präklinischen Meilensteins innerhalb ihrer Multi-Target-Allianz mit Bayer in Endometriose für die Überführung eines Programms des Allianzportfolios in die präklinische Phase bekannt gegeben. Dieser hat eine Meilensteinzahlung von rund fünf Millionen Euro an Evotec auslöst.

Den vollständigen Artikel lesen ...