Zürich (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100005506 heruntergeladen

werden -



Die Zürcher Kantonalbank kündigt die ausstehende Additional Tier 1

Anleihe über nominal CHF 590 Mio. per 30. Juni 2017 und beabsichtigt,

eine neue Additional Tier 1 Anleihe zu begeben.



Die Zürcher Kantonalbank gibt heute die Kündigung und Rückzahlung

der ausstehenden Additional Tier 1 (AT1) Anleihe mit bedingtem

Forderungsverzicht über nominal CHF 590 Mio. (ISIN: CH0143808332) per

erstem Kündigungstermin am 30. Juni 2017 bekannt. Der

Rückzahlungsbetrag entspricht dem Nominalbetrag der Anleihe sowie den

bis zum Kündigungstermin aufgelaufenen Zinsen.



Gleichzeitig beabsichtigt die Zürcher Kantonalbank, eine neue AT1

Anleihe mit vergleichbarer Struktur zu begeben. Das Liberierungsdatum

der neuen Anleihe fällt voraussichtlich auf den Rückzahlungstermin

der ausstehenden Anleihe. Der Entscheid über die Lancierung sowie die

endgültige Ausgestaltung der neuen AT1 Anleihe ist von den

Marktgegebenheiten abhängig.



Über die Zürcher Kantonalbank



Die Zürcher Kantonalbank ist eine führende Universalbank im

Wirtschaftsraum Zürich mit nationaler Verankerung und internationaler

Ausstrahlung. Sie ist eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt

des Kantons Zürich und wird von den Ratingagenturen Standard &

Poor's, Moody's und Fitch mit der Bestnote (AAA bzw. Aaa) eingestuft.

Mit über 5'000 Mitarbeitenden bietet die Zürcher Kantonalbank ihren

Kunden eine umfassende Produkt- und Dienstleistungspalette. Zu den

Kerngeschäften der Bank zählen das Finanzierungsgeschäft, das

Vermögensverwaltungsgeschäft, der Handel und der Kapitalmarkt sowie

das Passiv-, Zahlungsverkehrs- und Kartengeschäft. Die Zürcher

Kantonalbank bietet ihren Kunden und Vertriebspartnern umfassende

Produkte und Dienstleistungen im Anlage- und Vorsorgebereich an.



Originaltext: Zürcher Kantonalbank ZKB

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100005506

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100005506.rss2

ISIN: CH0182484110



Kontakt:

Media Relations Zürcher Kantonalbank, Telefon +41 44 292 29 79,

medien@zkb.ch