Nach einer jahrelangen Baisse hat der Edelmetallsektor Ende 2015 eine Trendwende geschafft. Nach einer ersten Aufholjagd im Jahr 2016 haben sich die Kurse bei Gold und Silber zwar wieder etwas beruhigt, notieren aber immer noch deutlich über den Ende 2015 erreichten Tiefs. Mit der Trendwende der Edelmetallkurse haben sich auch die Aussichten für die Firmen in dem Sektor massiv verbessert. Die Aktienkurse sind gestiegen, so notiert Barrick Gold zum Beispiel bei fast dem Dreifachen des Tiefs aus dem Jahr 2015. Hinzu kommt: Finanzierungen sind wieder möglich und die Börsianer gucken wieder mit Zuversicht auf Gold- und Silberaktien. Die Wende hat handfeste Gründe und hängt eng mit der politischen Lage zusammen: Steigende Spannungen zwischen maßgeblichen Akteuren auf der weltpolitischen Bühne, Terroranschläge, kriegerische Konflikte unter anderem in Syrien und der Ukraine, der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, eine sich anbahnende neue Krise auf der koreanischen Halbinsel, um nur einige zu nennen. Nicht zuletzt sorgt aber auch die bisherige Amtsführung des US-Präsidenten Donald Trump für steigende Verunsicherung an den weltweiten Börsen. Die Zeiten, in denen Edelmetalle wie Gold und Silber als Krisenmetalle gesucht sein werden, sind also längst nicht vorbei, werden es vielleicht auch niemals sein. Das grundlegende Umfeld für Unternehmen, die Edelmetallvorkommen ausbeuten, hat die 2015 beendete Krise also unbeschadet überstanden. Dass die Kurse und Bewertungen vieler Gesellschaften sich bisher nur moderat erholt haben, lässt für Investoren weiter hohe Gewinnchancen offen. Von einem Boom sind Gold- und Silberaktien derzeit immer noch weit entfernt. Entsprechend besteht reichlich Raum für Kurssteigerungen - das gilt vom Blue-Chip-Sektor mit Werten wie Barrick Gold bis hin zu den vergleichsweise risikoreicheren Explorationsaktien, von denen es immer noch eine schier unübersehbare Masse gibt. Um es gleich zu verraten: In dieser Masse der Explorationstitel gibt es viele Beispiele, die für eine Anlage des hart erarbeiteten Vermögens keine Alternative sind. Finger weg, kann es hier nur heißen. Doch in der Masse sind auch Qualitätstitel enthalten, für die das überhaupt nicht gilt. Im Gegenteil: Wer risikoaffin ist, auf gute Projekte und ein erfahrenes Management achtet, die auch noch unter stabilen politischen Rahmenbedingungen in etablierten Rohstoffnationen arbeiten, findet einige sehr chancenreiche Branchenvertreter. Mit solchen Rohstoffaktien lässt sich im Laufe der Zeit dann der Einsatz vervielfachen, wenn es die Projekte aus dem Explorationsstadium in die Produktion schaffen. Erwarten sie aber nicht unbedingt schnelle Gewinne mit diesen Titeln: Man braucht einen langen Atem hierzu, die Erkundung von Rohstoffvorkommen und der Aufbau eines Bergwerks sind zeit- und kostenintensiv. Doch diese Geduld kann sich sehr lohnen, wenn die Unternehmen Erfolg haben. Management mit vielfältigen Erfolgen Eine solche Gesellschaft, die enorm viele der Qualitätskriterien erfüllt, ist die Brixton Metals Corporation (Toronto: BBB, Frankfurt: 8BX1; ISIN: CA11120Q3026; WKN: A114WV), deren Aktien an der kanadischen Börse TSX Venture Exchange sowie in Deutschland an den Börsen Frankfurt und Stuttgart gehandelt werden. An der Spitze des Unternehmens aus Kanada stehen Manager, die ihre gute Spürnase bei Rohstoffprojekten bereits bewiesen haben. Zu nennen ist hier vor allem Gary Thompson, Chairman und CEO der Gesellschaft. Thompson ist einer der Gründer von Brixton Metals und hat bereits als Projektgeologe für Branchengrößen wie Newmont Mining gearbeitet. Zu seinem...

